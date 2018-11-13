СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновил расследование уголовного дела по факту убийства певца Игоря Талькова.

Трагедия произошла 27 лет назад, 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» во время сборного концерта звезд советской эстрады. В 1992 и 1993 годах в качестве обвиняемого к делу привлекли концертного директора певца Валерия Шляфмана и назначили наказание в виде заключение под стражу. Однако в 1992 года Шляфман (после 1991 года – фамилия Высоцкий) уехал жить в Израиль.

Ранее потерпевшей по данному уголовному делу была признана мать Талькова. Но на сегодня следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы певца, о признании ее потерпевшей, поскольку мать артиста умерла.

Игорь Тальков – советский рок-музыкант, поэт и киноактер. В 1987 году стал известен благодаря выступлению на фестивале «Песня года» с композицией «Чистые пруды». Убийство певца в результате потасовки во дворце спорта «Юбилейный» называют самым громким и загадочным в истории российского шоу-бизнеса.