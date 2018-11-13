Греф допустил повышение ставок по ипотеке в 2019 году

Ставки по ипотеке могут немного повысить с января следующего года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Это связано с решением Банка России повысить норму резервирования по жилищным кредитам с небольшим первым взносом. Однако, по словам Грефа, ставки по ипотеке если и повысятся, то незначительно.

«Возможно, с 1 января эта достаточно чувствительная тема получит некоторое развитие в повышении ставок», - приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что Сбербанк поднял ставку по кредитам на жилье. Рост составил 0,4 процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье изменилась с 7,1% на 7,5%. Что касается готовой недвижимости, то здесь показатель вырос с 8,6% до 9,2%.