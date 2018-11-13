«Тойота Мотор» отзывает автомобили марки Prius в России

Официальный представитель Toyota на российском рынке «Тойота Мотор» проведет добровольный отзыв 226 своих автомобилей в России, которые произвели с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года с VIN-кодами согласно приложению.

На автомобилях Toyota Prius в силу особенностей сборки существует вероятность контакта жгута электропроводки гибридной установки и крышки электропроводки. При эксплуатации автомобиля возможно попадание пыли между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой. Такая длительная эксплуатация автомобиля может привести к перегреву электропроводки и короткому замыканию – это и стало причиной отзыва.

ООО «Тойота Мотор» проинформирует владельцев своих автомобилей о необходимости предоставить машину в дилерский центр. Автолюбители также могут самостоятельно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем и пройти ремонтные работы.

Проверка жгута проводов двигателя и замена на новый при необходимости будет осуществляться бесплатно для владельцев, информирует Росстандарт.