Уголовная ответственность с 12 лет? Как бороться с радикальными подростками

Российский адвокат, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша считает, что уголовная ответственность за особо тяжкие преступления должна возникать с 12 лет. Своим мнением он поделился в интервью «Звезде».

«Уголовная ответственность в целом возникает с 16 лет. Но есть отдельные составы, за которые ответственность наступает с 14 лет - это тяжкие и особо тяжкие преступления. Я посчитаю возможным на сегодняшний день предлагать изменение возраста уголовной ответственности, может быть, за определенные страшные и чудовищные преступления с 12-летнего возраста», - предложил Юкша в программе «Между тем».

По его словам, в последнее время выросло количество молодежных неформальных объединений, участниками которых становятся дети до 14 лет.

«Мотивация такова: появилось очень много действительно молодежных неформальных объединений и даже банд, которые совершают чудовищные преступления и не попадают под уголовную ответственность», - объяснил адвокат.

Совершение тяжких преступлений подростками во всем мире становится одной из главных проблем современности. В начале ноября полиция задержала школьника на северо-западе Москвы. В квартире, где проживал подросток, правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство. По данным СМИ, задержанный школьник планировал устроить взрыв в День народного единства в Люблино. Кроме того, правоохранители выяснили, что 14-летний москвич переписывался в социальных сетях с 17-летним подрывником из Архангельска, который пронес в здание ФСБ взрывное устройство.

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