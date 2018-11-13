Улюкаев описал свою жизнь в колонии

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам строгого режима, рассказал о жизни в тверской колонии. Экс-глава минэкономразвития работает в тюремной библиотеке, а в свободное время занимается спортом.

Улюкаев рассказал, что в библиотеке около 15 тысяч книг, в основном это художественная литература.

«Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30—50-х годов прошлого века», - цитирует News.ru бывшего чиновника.

Он также находит время для занятий физкультурой, делает зарядку на свежем воздухе: выполняет приседания, отжимания, наклоны, а также элементы йоги. Улюкаев признался, что по госслужбе не скучает, а только по родным и близким. Состояние экономики России не комментирует, поскольку в настоящее время не располагает необходимой информацией.

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, позволившую «Роснефти» провести сделку по покупке госпакета «Башнефти».

Экс-министр виновным себя не признал, назвав случившееся провокацией. По словам бывшего министра, он был уверен, что в сумке с деньгами, которую ему передал Игорь Сечин, были подарочные бутылки вина. Улюкаев отбывает срок в колонии строгого режима под Тверью.