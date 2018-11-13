«Пнула собаку, и что?»: Волочкова попала в центр скандала из-за жестокого обращения с псом

Анастасия Волочкова попала в центр скандала из-за жестокого обращения с животными в эфире телевидения. Об этом сообщает телеканал «360».

Случай, о котором идет речь, произошел во время съемок передачи «Новые русские сенсации». Балерина общалась со своими родственниками, и в ходе процесса произошел семейный конфликт.

Выйдя из себя, Волочкова сильно пнула бульдога своей мачехи. По ее версии, мачеха содержит свою собаку лучше, чем отца балерины. Свои действия Волочкова сопроводила бранью как в адрес родственников, так и в адрес животного. Видео с моментом жестокого обращения быстро стало резонансным в Сети.

Судя по всему, балерина не считает себя в чем-либо виноватой, несмотря на широкое общественное осуждение, в том числе со стороны коллег и звезд. В комментарии каналу она подтвердила, что пнула собаку, и дала понять, что не видит в этом действии ничего предосудительного, и никакой жалости к бульдогу мачехи не испытывает.