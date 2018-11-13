Песков прокомментировал одновременное отсутствие Путина и Медведева в стране

Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, утверждает, что отсутствие в стране президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева не мешает им исполнять свои обязанности в полном объеме благодаря современным средствам коммуникации.

«Все-таки мы живем с вами в век коммуникаций, в век связи. И современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся», — уточнил Песков.

Также пресс-секретарь президента объяснил, что при планировании поездок российское руководство старается избегать подобных ситуаций, но однозначного запрета на них не существует.

Владимир Путин находится в трехдневной поездке в Сингапуре, а Дмитрий Медведев отправился в Палермо для участия в конференции по Ливии.