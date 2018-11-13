Путин заложил первый камень в строительство российского культурного центра в Сингапуре

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки первого камня в основание российского культурного центра в Сингапуре. Глава российского государства вместе со своим сингапурским коллегой Халимой Якоб прошли на подиум и сняли ткань, покрывающую закладной камень.

Здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров возведет местная строительная компания. По проекту, комплекс будет включать в себя музей, площадку для дискуссий и православный храм.

Владимир Путин пробудет в Сингапуре три дня. В программе мероприятий запланировано участие российского лидера в Восточноазиатском саммите и саммите АСЕАН, а также переговоры с Халимой Якоб.

Ожидается, что стороны подпишут ряд документов, среди которых соглашения об инвестициях на миллиард долларов. Кроме того, Владимир Путин встретится с лидерами нескольких азиатских государств, в том числе Японии, Южной Кореи, Индонезии и Малайзии, сообщает РИА Новости.