Охранники больницы Воронежа вышвырнули пожилого бомжа-дебошира: видео

В Сети появились кадры, на которых охранники воронежской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) волокут по земле пожилого мужчину. Многие пользователи Интернета выразили возмущение увиденным.

В подписи к ролику указано, что в лечебном заведении пенсионеру отказали в медицинской помощи из-за отсутствия у него страхового полиса, после чего охрана больницы вышвырнула его на улицу, несмотря на минусовую температуру.

Главврач больницы объяснил, что охранники выгнали бомжа, который был пьян, курил в медучреждении, оскорблял пациентов и персонал, непристойно себя вел, а в медпомощи якобы не нуждался.

Кадры, снятые с камер видеонаблюдения, показывают, что двое сотрудников охраны идут вместе с мужчиной и о чем-то с ним разговаривают. После этого пенсионер подходит к белой Toyota Camry и начинает бить машину по стеклу. Охранники подходят к дебоширу, дают ему подзатыльник, он садится на землю.

Затем бомжа волокут по земле. Через несколько минут бродяга встает и идет в сторону киоска. Главврач больницы пообещал, что действия охранников будут проверены.