В Екатеринбурге детский сад затопило кипятком

В Екатеринбурге подвал и первый этаж детского сада №28 затопило горячей водой в результате коммунальной аварии в 12:50 13 ноября. Из-за повреждения трубопровода также провалился грунт площадью почти 50 квадратных метров, несколько машин оказались в воде.

Спасатели на руках эвакуировали двух человек и помогали людям безопасно переходить дорогу. Пожарные с помощью гидроэлеватора совместно со специалистами коммунальных служб откачивают из помещений горячую воду. Детей отправят домой вместе с родителями, информирует ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбургская теплосетевая компания также сообщает, что ремонтные работы проведут без отключения потребителей, однако отопление и горячее водоснабжение будут обеспечивается со сниженными параметрами.

Ремонтные работы находятся на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.