В Грузии задержали главного подозреваемого в убийстве следователя в Подмосковье

В Грузии задержали главного подозреваемого в убийство российского следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье. Об этом рассказал юрист Александр Карабанов, который представляет интересы родных погибшей женщины.

Как сообщает BBС, уроженец Астраханской области Ярослав Сумбаев, являющийся основным подозреваемым, был задержан еще на прошлой неделе. Эту информацию предоставил адвокат подозреваемого Николай Аршинов. В данный момент власти Грузии решают вопрос об экстрадиции.

Подозреваемый Сумбаев якобы являлся создателем группы хакеров, которые причастны к масштабным взломам аккаунтов компаний по продаже железнодорожных и авиабилетов. Задержанный и его сообщники, по версии следствия, зарабатывали десятки миллионов рублей, перепродавая полученные мошенническим путем билеты.

Дело группы хакеров расследовала группа специалистов, которую и возглавляла убитая 10 октября в Подмосковье Евгения Шишкина. Считается, что именно это дело и стало причиной для преступления против нее.