Холодный фронт: словенские военные массово замерзли на учениях НАТО в Норвегии

Словенские военнослужащие сильно замерзли на учениях Североатлантического альянса в Норвегии. Причиной этого стало низкое качество солдатского обмундирования, как заявил командующий контингентом из Словении Урош Тринко.

По данным местного портала Delo, словенские военнослужащие направили массу жалоб на сильный холод в норвежском Фоллдале, где разместили их контингент. Самым проблемным предметом словенского обмундирования стала обувь, которая абсолютно не соответствовала скандинавскому климату.

Температура в данной местности на протяжении учений НАТО колебалась от -23 до +7 градусов по Цельсию. По информации военного ведомства Словении, ни одному из солдат не потребовалась серьезная медицинская помощь, несмотря на множество жалоб.

Учения «Единый трезубец-2018» (Trident Juncture - 2018) проходят в Норвегии и Исландии и считаются одними из самых масштабных для НАТО. Маневры сопровождаются множеством скандалов, в частности, местные жители отправляют сотни жалоб на поведение солдат Альянса.