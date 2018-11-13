В двух ДТП на трассе М-4 столкнулись 19 машин: видео

Тринадцать автомобилей столкнулись на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону. ДТП произошло во вторник, 13 ноября.

В аварии погиб один человек, еще один пострадал. О характере травм не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия – снег, метель и гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее в Азовском районе на участке этой же трассы - М-4 «Дон», столкнулись четыре грузовика и две легковушки. Никто не пострадал. Авария произошла по тем же самым причинам – сложные погодные условия.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, а также призывают соблюдать осторожность на дорогах.