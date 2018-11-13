Фрегат норвежских ВМС почти ушел под воду после столкновения с танкером

Фрегат норвежских ВМС Helge Ingstad погружается под воду из-за лопнувших тросов, которыми он был закреплен у берега. Авария произошла из-за столкновения Helge Ingstad с танкером Sola TS.

«Специалисты привязали фрегат стальными тросами, но утром часть из них лопнули», - сообщает телекомпания NRK.

Норвежский корабль возвращался с учений НАТО Trident Juncture и в результате столкновения с нефтяным танкером получил пробоину в правом борту выше и ниже ватерлинии. Авария произошла утром в четверг в Хьелте-фьорде к северу от нефтяного терминала Sture в муниципалитете Ойгарден губернии Хордаланн на западном побережье Норвегии.

По данным полиции, погибших нет, семь человек пострадали. С норвежского корабля эвакуировано 137 членов экипажа.