Фрегат норвежских ВМС почти ушел под воду после столкновения с танкером
Авария произошла из-за столкновения Helge Ingstad с танкером Sola TS.
Фото: Dagbladet, YouTube
Видео: Dagbladet, YouTube
Фрегат норвежских ВМС Helge Ingstad погружается под воду из-за лопнувших тросов, которыми он был закреплен у берега. Авария произошла из-за столкновения Helge Ingstad с танкером Sola TS.
«Специалисты привязали фрегат стальными тросами, но утром часть из них лопнули», - сообщает телекомпания NRK.
Норвежский корабль возвращался с учений НАТО Trident Juncture и в результате столкновения с нефтяным танкером получил пробоину в правом борту выше и ниже ватерлинии. Авария произошла утром в четверг в Хьелте-фьорде к северу от нефтяного терминала Sture в муниципалитете Ойгарден губернии Хордаланн на западном побережье Норвегии.
По данным полиции, погибших нет, семь человек пострадали. С норвежского корабля эвакуировано 137 членов экипажа.