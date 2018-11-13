Визовый центр Испании в Москве закрыли из-за «непредвиденных обстоятельств»
Для получения информации необходимо обращаться в колл-центр организации.
Фото: Ernst Wrba, imagebroker.com, Globallookpress
В Москве временно закрыт визовый центр Испании. Об этом сказано на официальном сайте центра.
«В связи с непредвиденными обстоятельствами, визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыт», - говорится в сообщении.
Кроме того, на сайте сказано, что для получения информации необходимо обратиться в колл-центр организации.