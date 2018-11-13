Визовый центр Испании в Москве закрыли из-за «непредвиденных обстоятельств»

В Москве временно закрыт визовый центр Испании. Об этом сказано на официальном сайте центра.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами, визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыт», - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте сказано, что для получения информации необходимо обратиться в колл-центр организации.