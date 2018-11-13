Назван самый популярный фильм 2018 года

Зрители выбрали лучшую кинокартину 2018 года. Победителем в главной номинации премии People's Choice Awards «Фильм года» стали «Мстители: Война бесконечности».

Помимо этого, картина также выиграла в номинации «Лучший экшн-фильм 2018 года», а Скарлетт Йоханссон, исполнившая роль Черной вдовы, стала лучшей актрисой после подведения итогов голосований. В мировом прокате картина собрала два миллиарда долларов.

Лучшим актером, по версией кинозрителей, был назван исполнитель главной роли в «Черной пантере» Чедвик Боузман. Комедией года стала картина «Шпион, который меня кинул», а лучшей драмой – «Пятьдесят оттенков свободы».

Кроме того, лучшей картиной для семейного просмотра зрители признали мультфильм «Суперсемейка 2», а главной экшн-звездой киноманы выбрали актрису Данай Гуриру.

Церемония People's Choice Awards состоялась 12 ноября в Лос-Анджелесе. По традиции победитель определяется посредствам открытого голосования в интернете.