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Синоптики рассказали, когда в Москве установится снежный покров

Александра Арсентьева
14:23 13.11.2018
«Как правило, у нас снежный покров образуется в последних числах ноября», - рассказала синоптик.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Снежный покров на улицах Москвы образуется не раньше последних чисел ноября. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В ближайшие выходные синоптики прогнозировали снег и гололедицу. Но Позднякова не уверена, что осадки, которые выпадут в скором времени, полностью покроют тротуары московских улиц.

По ее словам, о снежном покрове в столице говорить пока рано. На этой неделе погоду в Москве определит антициклон, его влияние будет усиливаться после выходных.

«Если следовать климату, то, как правило, у нас снежный покров образуется в последних числах ноября», - сказала Позднякова.

Ранее сообщалось, что 13 ноября в Москве облачная погода, порыва ветра возможно будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше нуля градусов.  

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