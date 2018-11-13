Российские сосиски проверили на наличие в них мяса

Эксперты «Роскачества» проверили качество российских молочных сосисок. В исследовании приняли участие 40 брендов, которые изучили и проверили на соответствие 70 показателям.

Результаты исследования показали, что сосиски действительно делают из мяса. А распространенная легенда потребителей про то, что в сосиски добавляют бумагу, мясо кошек и собак - миф, пишут «Известия» со ссылкой на организацию.

Исследование показало, что гостовской рецептуре соответствуют не все проверенные сосиски. Некоторые произвели по «техническим условиям» для возможного снижения себестоимости. Только девять производителей из 40 соответствуют не только сегодняшним требованиям, но и требованиям опережающего стандарта.

«В исследованных сосисках эксперты не обнаружили бактерий кишечной палочки, сальмонелл и листерий. Нет там и тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО», — отметили в «Роскачестве».

В сосисках фирмы «Мясокомбинат Псковский» обнаружили золотистый стафилококк, а в продукции «Балахоновский мясокомбинат» нашли сульфитредуцирующие клостридии (анаэробные спорообразующие микроорганизмы).

В некоторых образцах найдены антибиотики, крахмал или соя.