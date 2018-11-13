«Нужно пожизненное заключение в чудовищных условиях» - Симоньян о фото Цеповяза с крабами

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала условия содержания осужденного за массовое убийство в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза. Недавно в Сети появились снимки, на которых член Кущевской ОПГ ест крабов и красную икру в колонии.

По мнению Симоньян, тюремное заключение сроком в 20 лет - недостаточное наказание за преступления подобного рода.

«У нас за экономические преступления дают порой больше, чем дают вот за это. Неважно, сам ли он укладывал трупы в гору, сам ли положил несчастную девятимесячную девочку, которую сожгли заживо, или просто рядом стоял. Таких людей не должно существовать в нашем обществе. Они не должны выйти. У нас нет смертной казни, об этом можно долго дискутировать, но я как христианка не могут на кого-то водрузить обязанность кого бы то ни убивать, то есть казнить. Есть хорошее решение вопроса - пожизненное заключение в чудовищных условиях - не то, чтобы без каких-либо крабов, а без возможности выпрямиться в полный рост, без возможности расправить руки», - подчеркнула главный редактор RT в комментарии «Звезде» в программе «Открытый эфир».

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких и чудовищных в современной истории России. Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в 2014 году в СИЗО во время ожидания рассмотрения жалобы на приговор.

Члена Кущевской ОПГ, Вячеслава Цеповяза, приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии в Амурской области. Недавно в Сети появились фотографии, на которых он позирует в тюремной робе с мобильным телефоном, крабом и красной икрой. После размещенных снимков в Амурскую область с проверкой выехала прокуратура. В СК РФ сообщили, что в отношении сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.