В «Ашане» палета с продуктами едва не упала на посетителей: видео

В супермаркете с большой высоты рухнула груженная продуктами палета. Она едва не задела посетителей магазина. Видео случившегося было опубликовано в YouTube.

В названии ролика сказано, что инцидент произошел в одном из супермаркетов сети «Ашан». В каком городе произошел случай неизвестно.

На кадрах видно, как кренящийся штабелер с палетой, с которого позже падает груз. Посетители и сотрудники магазина вовремя успевают сориентироваться и отбежать от шаткой конструкции.