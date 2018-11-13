В «Ашане» палета с продуктами едва не упала на посетителей: видео
На кадрах видно, как посетители вовремя успевают сориентироваться и отбежать.
Видео: Адамович Евгений, YouTube
В супермаркете с большой высоты рухнула груженная продуктами палета. Она едва не задела посетителей магазина. Видео случившегося было опубликовано в YouTube.
В названии ролика сказано, что инцидент произошел в одном из супермаркетов сети «Ашан». В каком городе произошел случай неизвестно.
На кадрах видно, как кренящийся штабелер с палетой, с которого позже падает груз. Посетители и сотрудники магазина вовремя успевают сориентироваться и отбежать от шаткой конструкции.