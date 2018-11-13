Путин поздравил Рязанское воздушно-десантное училище со 100-летием

Владимир Путин поздравил преподавателей, курсантов и выпускников Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова со 100-летнием. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Рязанское воздушно-десантное училище является одним из самых престижных военных заведений нашей страны, а также отметил его богатую историю и традиции.

По словам Путина, выпускники учебного заведения вносят огромный вклад в развитие ВВС России и укрепление обороноспособности государства.

Кроме того, глава РФ добавил, что в стране всегда будут помнить героев-десантников, учавствовавших в Великой Отечественной войне, а также выполнявших свой долг при проведении специальных операций и миротворческих миссий, при отражении атак международного терроризма против России.

«Верность Присяге, отвага и мужество ветеранов служат достойным примером для молодых бойцов непобедимой «крылатой пехоты». Желаю вам успехов и всего наилучшего. Ещё раз с праздником!» - подытожил Путин.

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова было создано ровно век назад - 13 ноября 1918 года.

Ранее сообщалось, что к 100-летию учебного заведения Минобороны РФ опубликовало рассекреченные исторические документы, в которых раскрывается представление начальника Главного управления кадров Наркомата обороны СССР на имя Сталина о награждении училища орденом Красного Знамени, акт об итогах выпускных экзаменов, исторический формуляр Рязанского Краснознаменного пехотного училища, а также личное дело основателя ВДВ Василия Маргелова.