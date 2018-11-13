На востоке Москвы начали строить семь домов по программе реновации

На востоке Москвы построят семь многоквартирных домов по программе реновации.

Жители получат квартиры в новостройках по следующим адресам: улица Константина Федина, дома 13, 15, 17, 19, а также 15-я Парковая улица, владение 27 земельный участок N1, Зеленый проспект, владение 27А, 13-я Парковая улица, владение 16А, Плеханова улица, владение 18, Плеханова улица, владение 22 и 2-я Владимирская улица, владение 30. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгосстройнадзор.

Программа реноваций жилья в Москве рассчитана на 15 лет и направлена на снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957-1968 годах, и строительство новых многоквартирных домов.

По результатам голосования москвичей в программу войдет более пяти тысяч домов.