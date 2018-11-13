Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового посла республики в России. Им стал бывший вице-премьер страны Владимир Семашко, передает агентство БЕЛТА.

Отмечается, что окончательное решение белорусский президент принял во вторник, 13 ноября.

До этого момента Семашко занимал пост премьер-министра Беларуси, а также первого вице-премьера.

Ранее должность белорусского посла на территории РФ занимал Игорь Петришенко, который в августе текущего года стал заместителем премьер-министра Белоруссии.