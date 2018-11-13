Во вторник, 13 ноября, городская администрация Симферополя в полном составе ушла в отставку. Об этом заявил председатель городского совета Виктор Агеев.

«Заявление об увольнении написали все заместители», - сообщил Агеев, передает РИА Новости.

Он отметил, что новым первым заместителем собираются назначить бывшего вице-спикера крымского парламента Наталью Маленко. Она же будет врио главы администрации и будет предлагать городскому совету кандидатуры всех остальных заместителей.

Девятого ноября глава администрации Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по собственному желанию. Причина его ухода - неудовлетворительное состояние дел с уборкой города, ремонтом дорог и организацией работы общественного транспорта.