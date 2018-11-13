Где живут самые добрые люди в России: данные опроса

Ко всемирному Дню доброты, который отмечается 13 ноября, российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, где живут самые добрые россияне.

Результаты опроса в соцсетях выявили пятерку самых «добрых» городов России. На первом месте Санкт-Петербург – за него проголосовали 32% опрошенных. По словам респондентов, в северной столице живут самые вежливые владельцы туристических заведений.

В рейтинге «доброты» за Петербургом следует Краснодар (17%), а замыкают пятерку Севастополь, Казань и Петрозаводск – за них проголосовало по 10% опрошенных.

Также в десятку лидеров вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.