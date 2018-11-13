«Ну что, война?»: жителей Санкт-Петербурга среди ночи разбудил вой сирены
В ночь на 13 ноября в жилых домах одного из комплексов отключилось электричество и отопление, а также громко зазвучала сирена оповещения о чрезвычайной ситуации.
Видео: Ро Ka, Youtube
Жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга напугали сирены, разразившиеся среди ночи. Сигнал тревоги раздался 13 ноября, приблизительно в 00.45 по московскому времени, и звучал около получаса.
Как рассказали очевидцы в соцсетях, звуки раздались в районе жилого комплекса «Новая охта». В этот же момент в зданиях пропало электричество и отопление.
«Ну что, мужики, война?» - удивлялись местные жители в соцсетях.
При этом никаких проблем с электроснабжением в соседних домах зафиксировано не было.
Как сообщает портал Piter.tv, в диспетчерской службе заявили, что в жилом комплексе сработала сигнализация. Тем не менее, причина отключения электричества остается неизвестна.
В настоящий момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.