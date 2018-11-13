Российских заключенных решили оставить без мобильной связи

Специальная рабочая группа, которую сформировала Госкомиссия по радиочастотам, займется поиском решения для предотвращения использования мобильной связи в колониях и СИЗО.

В рабочую группу вошли представители Минкомсвязи, Минобороны, МВД, Роскомнадзора, Россвязи, ФСО, ФСБ, Рособрнадзора и ФСИН. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.

Ранее, 9 ноября, замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что цены на нелегальную мобильную связь в колониях и СИЗО выросли в пять раз после ужесточения ведомством борьбы с передачей телефонов в зоны.