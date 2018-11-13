Дайверы сняли восьмиметрового белого монстра на видео

Неподалеку от вулканического острова Новой Зеландии на глубине порядка десяти метров дайверы обнаружили огромного белого монстра.

Кадры, на которых запечатлена удивительная находка, были опубликованы в Сети.

По словам двух исследователей – Стива Хэтэуэй и Эндрю Баттла – его длина составила около восьми метров. Существо медленно передвигалось и несильно пульсировало.

Дайверы признались, что никогда не видели ничего подобного.

Позже, как передает издание The Sun, удалось установить, что исследователи столкнулись с огромным морским червем.

Теперь перед специалистами стоит новая приоритетная задача: необходимо уберечь морской организм от браконьеров.