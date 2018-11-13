Дайверы сняли восьмиметрового белого монстра на видео
Дайверы заметили странное существо на глубине десять метров и запечатлели его на камеру.
Видео: Caters Clips, Youtube
Неподалеку от вулканического острова Новой Зеландии на глубине порядка десяти метров дайверы обнаружили огромного белого монстра.
Кадры, на которых запечатлена удивительная находка, были опубликованы в Сети.
По словам двух исследователей – Стива Хэтэуэй и Эндрю Баттла – его длина составила около восьми метров. Существо медленно передвигалось и несильно пульсировало.
Дайверы признались, что никогда не видели ничего подобного.
Позже, как передает издание The Sun, удалось установить, что исследователи столкнулись с огромным морским червем.
Теперь перед специалистами стоит новая приоритетная задача: необходимо уберечь морской организм от браконьеров.