СМИ: московский киноцентр «Соловей» снесут

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве будет перестроен в комплекс апартаментов. Об этом пишет газета «Ведомости».

В статье говорится, что согласно сведениям на сайте информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы, АО «Киноцентр» в октябре получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом. По информации источников издания, площадь апартаментов составит около 45 тысяч квадратных метров.

Эксперты отметили, что стоимость проекта по перестройке одного из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе оценивается в 5-10 миллиардов рублей. Специалисты также заявили, что выручка от продажи апартаментов будет составлять 25-30 миллиардов рублей.

Киноцентр на Красной Пресне был построен в 1989 году для Всесоюзного творческого производственного объединения «Киноцентр» на денежные средства Союза кинематографистов СССР. Представитель Союза рассказал газете, что организация из уставного капитала АО вышла несколько лет назад.