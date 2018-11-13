Прокуратура Петербурга обнаружила просроченные лекарства на многомиллионную сумму

Прокуратура Санкт-Петербурга после многочисленных жалоб жителей на отсутствие в аптеках необходимых препаратов провела проверку на складе ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга».

Во время проверки в зоне карантина обнаружили более 156 тысяч единиц просроченных лекарственных препаратов и медицинских изделий на общую сумму около 300 млн рублей. Из них более 200 млн рублей - стоимость лекарств, поставленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

На складе хранились и дорогостоящие препараты, например, «Иматиниб». Средняя оптовая цена одного лекарства – более 25 тысяч рублей.

По состоянию на 7 ноября 2018 года в Петербурге более 670 рецептов были поставлены на отсроченное обслуживание из-за нехватки медицинских препаратов, сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. После проверки прокуратура города даст принципиальную оценку деятельности Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.