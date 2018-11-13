Реки из кипятка и столб пара: в Иркутске прорвало трубу горячего водоснабжения

В Иркутске произошла крупная коммунальная авария. На пересечении улиц Советской и Карла Либкнехта прорвало трубу с кипятком.

В связи с ЧП проезд в обе стороны был закрыт. В соцсетях горожане сообщают, что вода распространяется и на близлежащие улицы.

В результате инцидента в 37 зданиях было временно отключена подача воды и тепла, в их число попали несколько детских садов и школа. Как сообщает «КП - Иркутск», вернуть тепло планируется к 20.00.

На месте происшествия работают специалисты. Тем не менее, устранить аварию до сих пор не удалось.