В Индии тигрица устроила погоню за туристическим автомобилем
Туристы сняли на видео момент, когда тигрица погналась за их машиной в индийском заповеднике Тадоба-Андхари.
Фото: Indian Express, Twitter
Видео: Indian Express, Twitter
Туристы сняли на видео момент, когда тигрица погналась за их машиной в индийском заповеднике Тадоба-Андхари.
В результате инцидента никто не пострадал – туристы отделались испугом.
Защитники дикой природы выразили беспокойство и потребовали проинструктировать туристов и туроператоров – как вести себя в подобных ситуациях.
«Эта тигрица в возрасте около трех лет преследовала туристические автомобили. После инцидента была созвана встреча гидов-экскурсоводов и водителей, которых предупредили о необходимости держаться на безопасном расстоянии от тигров», — прокомментировал директор заповедника.
Защитники дикой природы также рекомендуют придерживаться установленных правил и не нарушать дистанцию с животными, пишет Indian Express.