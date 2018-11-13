В Индии тигрица устроила погоню за туристическим автомобилем

Туристы сняли на видео момент, когда тигрица погналась за их машиной в индийском заповеднике Тадоба-Андхари.

В результате инцидента никто не пострадал – туристы отделались испугом.

Защитники дикой природы выразили беспокойство и потребовали проинструктировать туристов и туроператоров – как вести себя в подобных ситуациях.

«Эта тигрица в возрасте около трех лет преследовала туристические автомобили. После инцидента была созвана встреча гидов-экскурсоводов и водителей, которых предупредили о необходимости держаться на безопасном расстоянии от тигров», — прокомментировал директор заповедника.

Защитники дикой природы также рекомендуют придерживаться установленных правил и не нарушать дистанцию с животными, пишет Indian Express.