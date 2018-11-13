Умер автор песен для Иосифа Кобзона и «Сябров»

На 81-м году жизни скончался народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок, который написал музыку для ансамбля «Сябры». Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель музыкального коллектива Александр Ярмоленко.

В начале ноября Лученка госпитализировали с инсультом.

Он писал музыку для песен на стихи белорусских поэтов Якуба Коласа, Аркадия Кулешова, Янки Купалы, Максима Богдановича, Максима Танака и других.

Лученок написал музыку для ряда композиций, которые исполняли многие известные артисты в том числе Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко и другие.

Композитор появился на свет в Минске в 1938 году. С 1982 по 1986 годы Лученок был ректором Белорусской государственной консерватории, с 1980 года возглавлял Белорусский союз композиторов.