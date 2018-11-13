Во Владивостоке молодые люди «прикинулись» автобусом, чтобы пересечь автомобильный мост: видео

Во Владивостоке группа молодых людей попыталась пройти закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог под видом автобуса. Они соорудили автобус, вероятно, из картона, оставив лишь проемы для ног, и отправились в путь.

Видео с места событий в Сети разместили очевидцы.

Спустя время «транспортное средство» было остановлено. Охранник прогнал «автобус» с проезжей части, и находившимся в нем «пассажирам» и «водителю» пришлось отправиться в обратную сторону.

В результате забавного инцидента ни одно транспортное средство или человек не пострадал.

В августе 2018 года проезд по мосту был запрещен, в связи с тем что пешеходные сооружения не были предусмотрены проектной документацией.