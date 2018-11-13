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Сильная метель парализовала движение на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

Ксения Николаева
10:10 13.11.2018
Госавтоинспекция призывает водителей быть на дорогах аккуратными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от дальних поездок.
Фото: menssochi, Вконтакте

Из-за непогоды в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошли заторы, которые парализовали движение машин.

По информации региональной Госавтоинспекции, сейчас затруднено движение транспорта на участке автомобильной дороги с 1002 по 1015 километр. На месте работает снегоуборочная техника, а также дежурят сотрудники ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть на дорогах аккуратными, соблюдать скоростной режим и, если это возможно, воздержаться от дальних поездок.  

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