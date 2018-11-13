Бывший украинский подполковник рассказал о подготовке терактов в Крыму

Киев готовил совершить ряд терактов в Крыму в 2016-м году, а его организаторами выступали несколько сотрудников спецрезерва Главного управления разведки Украины. Об этом во время вопроса рассказал задержанный украинский диверсант Георгий Абдиллаев.

По его словам, нападения, которые были предотвращены российскими спецслужбами, планировали совершить трое сотрудников органа, двое из которых - начальник отдела спецразведки Александр Громов и глава спецрезерва Максим Шаповал – должны были стать руководителями операции, еще один - сотрудник отдела украинской спецразведки Кирилл Буданов – исполнителем.

Сам Абдиллаев является бывшим подполковником управления специального резерва Главного управления разведки Украины. Он был задержан за сопротивление сотрудникам полиции в Брянской области. Видео с допросом Абдиллаева показал телеканал «Россия 24».

Сообщается, что мужчина будет отправлен обратно в Украину, так как не участвовал в подготовке террористических акций.

Напомним, в 2016 году ФСБ России сообщила о задержании в Крыму украинских граждан, готовивших серию терактов на территории полуострова. Диверсанты планировали заложить бомбы в аэропорту Симферополя и на автовокзале, а также устроить теракты в Севастополе, Ялте и Керчи.