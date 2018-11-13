Мужчина беспричинно жестоко избил кормившую кошек пенсионерку в Москве

В Москве 33-летний безработный без каких-либо причин набросился на улице на 78-летнюю женщину, кормившую кошек во дворе, и жестоко избил ее. Момент ЧП попал на камеры наружного видеонаблюдения.

Как сообщили в СК РФ, мужчина душил и избивал пенсионерку до тех пор, пока так не потеряла сознание. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

В ведомстве добавили, что следствие будет ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого.