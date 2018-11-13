Пилоты посадили самолет вслепую в аэропорту Минска: кадры из кабина
Посадка самолета во время сильного тумана при нулевой видимости сняли на видео.
Видео: Feppe Massa, Youtube
Пилоты сняли на видео экстремальную посадку самолета в аэропорту Минска. Судно приземлилось на взлетно-посадочную полосу в условиях густого тумана и нулевой видимости.
На кадрах из кабины, опубликованных в Сети, видно, что самолет движется через слой облаков и лишь за несколько секунд до касания полосу становится видно.
Тем не менeе, несмотря на трудности, посадка прошла успешно.
«При такой погоде можно и садиться», - подытожил пилот судна в своем Instagram.