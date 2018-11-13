Забывчивая автоледи уехала с заправки со шлангом в баке и оторвала пистолет: видео

В Красноярском крае девушка на кроссовере уехала с заправки со шлангом в баке и оторвала пистолет.

Видео было опубликовано в паблике «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте». Как заявляют очевидцы, инцидент произошел на заправке «Газпром» в районе Бадалыка. На записи видно, как девушка садится за руль автомобиля и, забыв выдернуть пистолет из бака, уезжает.

Автомобилисты, которые находятся на заправке, сигналят вслед уезжающей машине, но девушка останавливается только тогда, когда пистолет отрывается от шланга и падает на землю. В этот момент на заправку подъезжает другой автомобиль, из которого выходит мужчина и показывает автоледи одобрительный жест - «палец вверх».