Битва за плов: жители Душанбе устроили массовую драку из-за бесплатного угощения

В Душанбе на фестивале плова «Оши палав» горожане устроили давку из-за угощения. Об этом сообщает агентство ТаджикТА.

После того как чиновники и организаторы праздничного мероприятия выступили перед людьми, охрана сняла кордоны. Толпа моментально набросилась на казан, горожане начали есть плов руками, а кто-то начал нагребать угощение в пакеты, тарелки, тазы, чтобы забрать еду с собой.

Мэрия столицы Таджикистана выразила сожаление в связи с поведением людей и заявила, что некоторые участники «этого жалкого зрелища уже наказаны».

Агентство уточняет, что плов приготовили семь известных поваров Душанбе, общий вес угощения составил одну тонну. В его состав вошло 200 килограммов мяса, 250 килограммов риса, 90 литров масла, 35 килограммов моркови, пять килограммов изюма и один килограмм зиры.