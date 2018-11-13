Момент уничтожения штаб-квартиры ХАМАС израильской авиацией попал на видео

Армия обороны Израиля уничтожила штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как говорится в публикации на аккаунте вооруженных сил страны в Twitter, именно там члены ХАМАС занимались сбором информации для совершения нападений на израильтян. Более того, отмечается, что штаб-квартира разведки специально располагалась около школы.

Напомним, накануне израильская армия зафиксировала около 300 пусков ракет из сектора Газа. После чего Израиль нанес в ответ около 70 ударов. В результате атаки пострадали более 50 человек, один мужчина погиб, а также разрушены редакция телеканала Al-Aqsa и здание бывшей гостиницы Al-Amal.

Власти сектора Газа приняли решение отменить занятия во всех учебных учреждениях региона в мерах предосторожности.