СМИ рассказали об изменениях системы взыскания штрафов ГИБДД

Упрощенную систему взыскания штрафов за нарушения Правил дорожного движения, которые были зафиксированы с помощью камер, могут ввести в следующем году в России. Об этом сказано в новой редакции закона «Об исполнительном производстве», с ней ознакомилось издание «Коммерсантъ».

По предложениям, после поступления из ГИБДД в Федеральную службу судебных приставов постановления о неоплаченном штрафе в размере до 3 тысяч рублей исполнительное производство возбуждаться не будет. Вместо этого в течение трех суток должнику направят «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению».

Одновременно служба приставов будет делать у банков запрос информации о номерах счетов должника, количестве и движении денег в рублях и иностранной валюте по ним.

Спустя два дня с момента получения должником уведомления приставами в банк будет направлен документ, который станет основанием для списания денежных средств на депозитный счет приставов равный размеру задолженности по штрафу и исполнительского сбора, который будет составлять минимум 1 тысяч рублей.

Если не удастся за 20 дней взыскать средства, то в отношении должника будет возбуждаться исполнительное производство, в рамках него пристав сможет в том числе на имущество накладывать арест.