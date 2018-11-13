Власти сектора Газа отменили занятия в школах и университетах из-за израильских ударов

Министерство образования сектора Газа отменило занятия во всех учебных заведениях в регионе из-за продолжающихся обстрелов с израильской стороны.

Аналогичные меры предосторожности были введены и на юге Израиля.

Напомним, накануне израильские военные заявили, что из сектора Газа было выпущено около 300 ракет. В ответ Израиль нанес около 70 ударов, в результате которых чего было уничтожено здание телеканала Al-Aqsa, а также здание бывшей гостиницы Al-Amal.

Сообщается, что в результате обстрелов пострадали более 50 человек, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое. Еще один человек, по данным медиков, погиб.