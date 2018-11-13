Число жертв мощнейших пожаров в Калифорнии превысило 40 человек

Число жертв самых разрушительных в истории Калифорнии пожаров возросло до 44 человек. Почти все погибшие - жители города Парадайз, на месте которого фактически осталось пепелище.

Среди развалин домов, обугленных деревьев и сожженных автомобилей отряды спасателей пытаются найти выживших. Более 200 человек числятся пропавшими без вести.

С огнем, который вспыхнул в четверг, 8 ноября, борются одновременно на севере и юге штата. Пламя уже охватило около 45 тысяч гектаров, а из зоны бедствия были эвакуированы 200 тысяч жителей, сгорели почти семь тысяч домов.

Спасатели говорят, что для полной ликвидации пожаров им понадобятся не менее трех недель. Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия.