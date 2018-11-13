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Деньги «спящих» клиентов банков предложили передавать в бюджет

Александра Арсентьева
07:58 13.11.2018
В Гоударственной думе предложили передавать невостребованные вклады в российский бюджет.
Деньги «спящих» клиентов банков предложили передавать в бюджет
Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Парламентариями изучаются предложения по передаче из банков в российский бюджет невостребованных вкладов. Объем «зависших» денежных средств на счетах «спящих» клиентов составляет миллиарды рублей. Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что такая же участь возможно коснется средств участников акционерных обществ и номинальных держателей ценных бумаг, которые себя никаким образом не проявляют и поэтому дивиденды не получают.

«Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», - заявил депутат РИА Новости.

Аксаков добавил, что остается несколько вопросов для дискуссий, например, стоит ли создавать специальный фонд для того, чтобы эти средства  аккумулировать.

«Вполне возможно, что потребуется аккумуляция всего этого на счетах, потом принятие решение, что с этим делать», - отметил депутат.

По его словам, уже имеются оформленные и просчитанные предложения. Планируется, что в следующем году этим вопросом будут плотно заниматься.  

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