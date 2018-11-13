Москвичей призвали не парковаться под деревьями из-за сильного ветра

Власти Москвы призвали водителей не парковать машины у деревьев и рядом с шаткими конструкциями из-за ожидающегося во вторник порывистого ветра. Об этом говорится в Twitter Центра организации дорожного движения.

В сообщении сказано, что 13 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Также в ЦОДД также призвали водителей быть внимательными на дорогах.

По информации Гидрометцентра, во вторник будет ветреная и облачная погода, температура воздуха не поднимется выше нуля градусов.