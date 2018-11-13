КПРФ выберет кандидата в сенаторы от Хакасии в течение месяца

В течение декабря в Хакасии будет выбрана кандидатура сенатора. Об этом журналистам рассказал победивший на выборах главы республики Валентин Коновалов.

«Мной было представлено три кандидатуры - это Шубаев Валерий Константинович, Лушников Валерий Иванович, Усатюк Валерий Петрович», - заявил он.

Коновалов добавил, что двое из них являются преподавателями и кандидатами наук еще один - депутат абаканского горсовета и секретарь по агитации и пропаганде хакасского регионального отделения КПРФ.

«Решение будет приниматься партийным органом в соответствии со сроками. В течение месяца до ближайшей сессии партия определится», - отметил он.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, стало известно, что кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре на выборах главы Хакасии. Он набрал более 57% голосов.

Напомним, первый тур выборов главы республики прошел девятого сентября, однако никто из претендентов не набрал нужное количество голосов.