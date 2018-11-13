Путин прибыл в Сингапур для участия в АСЕАН и Восточно-Азиатском саммите

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур. Повестка в ближайшие три дня у главы государства насыщенная, он примет участие в двух международных форумах: АСЕАН и Восточноазиатском саммите.

Кроме того, он проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами Японии, Южной Кореи, Индонезии и Малайзии. В этом году Россия и Сингапур отмечают 50-летие установления дипломатических связей. Тринадцатого ноября Путин обсудит с премьер-министром Ли Сяньлуном перспективы развития отношений между государствами.

Президент также станет участником церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре. Как ожидается, по итогам визита российской делегации в город-государство будут подписаны соглашения и контракты на сумму больше миллиарда долларов.