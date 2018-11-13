Джордж Мартин раскрыл содержание приквелов «Игры престолов»

Сценарист и продюсер Джордж Мартин, по мотивам книги которого («Песнь льда и пламени») снят популярный сериал «Игры престолов», раскрыл содержание своего нового романа. Книга «Огонь и кровь» ляжет в основу двух приквелов к сериалу.

По словам Джорджа Мартина, события в книге будут происходить за несколько сотен лет до показанных в сериале. В новом романе будет описана история семейства Таргариенов, которая начнется с прихода на территорию семи королевств создателя железного трона Эйгона Завоевателя. Кроме того, по ходу действия будут раскрыты тайны запрета на посещение Валирии и появления трех драконьих яиц у Дейнерис.

Писатель также рассказал, что сразу после выхода книги «Огонь и кровь» он продолжит работу над шестым томом серии «Песнь льда и пламени», которую с нетерпением ждут фанаты.