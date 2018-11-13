Более 50 человек пострадали в результате обстрелов Израиля из сектора Газа

Один человек погиб, еще 53 пострадали в результате обстрелов территории Израиля из сектора Газа. По данным израильской службы скорой помощи, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

«Медицинские бригады оказали помощь 53 пострадавшим, включая двух в критическом состоянии: военнослужащего с осколочными ранениями и 60-летнюю женщину», - сказано в сообщении.

В Газе тем временем сообщили о трех погибших и 15 пострадавших, пишет ТАСС.

Как ранее заявили военные Израиля, из сектора Газа было выпущено около 300 ракет по израильской территории.

В ответ ВВС Израиля нанесли удар по 70 объектам на палестинской территории, в результате чего было уничтожено здание телеканала Al-Aqsa, официального СМИ исламистского движения ХАМАС, а также здание бывшей гостиницы Al-Amal.

Накануне обстрелов израильский спецназ провел на подконтрольной ХАМАС территории спецоперацию. По предварительным данным, в ходе нее погиб израильский подполковник.